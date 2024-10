La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ha compartido unos vídeos llorando y confesando su tristeza

Raquel Salazar, de 'Los Gipsy Kings', no está atravesando un buen momento. Así se lo ha confesado a sus seguidores de Instagram, donde ha subido varios vídeos llorando para desahogarse y compartir con ellos su angustia por los problemas que arrastra y que le han llevado a atravesar un momento muy delicado. Unos stories muy impactantes que llegan tan solo dos semanas después de estar más de diez días guardando reposo debido a una infección respiratoria y tras la polémica suscitada por estar reformando una habitación en su casa para la novia de su hijo Carlitos, polémica originada porque de acuerdo con la tradición gitana los novios no pueden dormir juntos antes de la boda.

En esta ocasión, la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho que la madre de la exconcursante de 'GH VIP' Noemí Salazar haya roto a llorar en la calle ha sido que se ha desorientado y se ha perdido cuando acudía al médico para que le arreglase un implante: "No sé ni lo que hacer, estoy fatal porque tenía cita con el médico y me he cogido el coche y me he desorientado de tantos problemas y de tanto estrés que tengo. Cuando he llegado el médico ya se había ido y hasta el día 7 no me lo puede arreglar y ese día yo no tengo un evento muy importante".

"Estoy perdida, con el implante roto y el médico no me ha atendido porque he llegado tarde, es que me he desorientado, no encontraba el sitio, iba para arriba y para abajo, no, no podía", comentaba una desolada Raquel, que no recordaba al salir del médico dónde había aparcado su coche y se mostraba visiblemente agobiada por no poder encontrarlo: "Es que no sé dónde está el coche, pero es que ni sé dónde estoy yo, ¡qué día más malo!".

Pero la diseñadora no solo ha pasado hoy un mal día, sino que ha matizado que no está pasando por una buena racha: "Quiero que sepáis que cuando la mente explota se te puede romper de una forma la mente que no es normal porque es que yo ahora no sé dónde he dejado el coche ni dónde estoy, estoy de verdad fatal y no es simplemente por esto, es por todo, es un cúmulo de cosas".