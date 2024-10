Claudia Martínez da un importante salto profesional y se cuela en la lista Forbes: "Me hace muy feliz"

"Se cumplen 20 años desde que los pioneros comenzaron a crear contenido. Dos décadas que revelan una verdad filantrópica: no son las plataformas las que generan el éxito de este negocio millonario, sino las personas que hay detrás. Las redes van y vienen, cambian y desaparecen, pero la influencia permanece. Nuevas generaciones de creadores nacen con un alcance cada vez mayor, pero solo aquellos que se adaptan mantienen comunidades sólidas y fieles . Los que no, se diluyen en un éxito pasajero", resaltan desde Forbes, donde han querido hacer mención especial a las 65 mujeres que han querido premiar este año.

"La verdad, no estaba teniendo muy buena mañana y me acaba de llamar mi repre para decirme que estoy en la lista Forbes 'Best Content Creators 2024' Después de estar siete años y medio en redes sociales, un reconocimiento a mi trabajo me hace muy feliz. Millones de gracias, Forbes. Y millones de gracias también a mi equipazo (agencia de representantes) por hacerlo posible", dice a través de sus stories, donde no se ha olvidado de sus fans.