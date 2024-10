Ruth Basauri se sincera sobre el aborto que sufrió y vivió sin Javy López: "Sangraba muchísimo"

"Estuve con contracciones cada dos minutos y no me hacían efecto los calmantes. No me hicieron legrado, pero sí me bajaron a quirófano y como no lo expulsaba, me lo sacaron con ayuda del espéculo y unas pinzas largas. Fue muy desagradable", explica recordando aquel traumático y doloroso momento que, por otro lado, "me calmó muchísimo los dolores".