María José Campanario preocupa tras ser ingresada por segunda vez en el hospital

María José Campanario no atraviesa un buen momento de salud. La mujer de Jesulín de Ubrique tiene a todos preocupados desde hace unos días al conocerse que ha sido ingresada por segunda vez en el hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera. Según se han hecho eco diferentes medios como 'El Diario de Cádiz' y 'El Diario de Sevilla', la odontóloga tiene una dolencia que no ha trascendido, pero que no está relacionada con la fibromialgia, enfermedad que padece desde hace más de dos décadas.