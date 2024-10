Marieta recibe la opinión de un experto tras hablar de la secuela que arrastra tras 'Supervivientes'

"No sabéis lo rayada que estoy con el tema de la caída del pelo... ¡se me cae una barbaridad!", ha dicho a través de su canal de difusión la exnovia de Álex Girona. "Me dijeron que después de 'Supervivientes' era normal, pero me da una penita", continúa mientras pide ayuda desesperada a sus seguidores. Un experto capilar ha escuchado el llamamiento de Marieta y ha querido ofrecerle desinteresadamente sus mejores recomendaciones.