Laura Matamoros explica si quiere que sus hijos tengan relación con el de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

La exconcursante de 'Supervivientes' conoce a la hija de Terelu desde hace años; no en vano, sus padres fueron amigos y compañeros de trabajo durante mucho tiempo y su hermana Anita era íntima amiga de la futura mamá. Por ello, no dudó en escribirle nada más enterarse de que estaba embarazada de su primo. "Obviamente, cómo no. Es mi familia", ha dicho bajo el marco de un evento a nuestros compañeros de Divinity.