La conmovedora carta de despedida de Miri Pérez-Cabrero a su abuelo: "Te siento cerca cada día"

"Ay, abuelo. ¡Qué pena que ya no estés físicamente aquí, aunque sé que energéticamente sí que estás porque te siento cerca cada día y porque el otro día se me encendió la tele sola. Cosa que no hace falta que vuelvas a hacer, ¿vale? Que me da un poco de yuyu", dice así de la extraña experiencia que ha vivido recientemente y de la que Miri no tiene duda de que tiene que ver en ella su abuelo.