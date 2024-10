"Matcha 2.0 is coming… 3 meses después de abrir Maison Matcha me hace muy feliz anunciaros la próxima apertura del segundo local. No podemos creernos lo que está por llegar. Inmensas gracias a todos vosotros porque hay mucho esfuerzo y muchas ganas detrás. Lo ponéis fácil", son las palabras que ha utilizado para presentar su nuevo local.