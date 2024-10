Raquel Salazar revela qué carrera universitaria estudia y qué negocio quiere abrir la novia de Carlitos

"Ya tiene su carnet de conducir también, es que es no es la clásica niña que está en su casa y no hace nada, ella siempre ha querido estudiar y progresar... ¡Vamos, que me he llevado una joyita!", ha añadido la vallecana se ha deshecho en halagos hacia su nuera, a la que llama Cori de forma cariñosa y con la que ha conectado desde el principio: "Parece que la conozco de toda la vida, para mí es una hija más".