La reacción de Manu Lombardo al arriesgado look de Susana Megan en los Premios Forbes

Susana Megan ha sido una de las invitadas a los Premios Forbes Best Content Creators 2024. La joven de Alcoy, a la que conocimos en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha desfilado por la alfombra roja con un arriesgado vestido negro con escote pronunciado y una infinita abertura en la falda. Un espectacular look al que su expareja, Manu Lombardo, no ha podido evitar reaccionar.