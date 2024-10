El mensaje de Luitingo a Jessica Bueno en plena batalla judicial con Jota Peleteiro por el cambio de domicilio de sus hijos

Dice así: "Quién diría, nadie lo creería, ya vamos para un año. De solo pensar en perderte... las milésimas se vuelven horas. Contigo yo me voy a muerte y mucho más cuando estamos a solas. Cuando nos falle la memoria y solo quede la fotografía, que se me olvide todo menos que tú eres mía. Cuando los años nos pesen, las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida y, aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida".