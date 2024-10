Ana Herminia apostó por un vestido de novia de Shein para su boda con Ángel Cristo Jr: el motivo

Esta opción, a la que recurren muchas novias que no quieren o no pueden permitirse pagar el precio de un vestido diseñado o confeccionado por alguna gran firma nupcial, genera mucha controversia. Ana Herminia no ha tenido reparo a la hora de hacerlo y, orgullosa, se ha animado a contar el motivo por el que decidió recurrir a la moda 'made in China' el día en el que puso el broche de oro a su historia de amor con Ángel Cristo Jr.