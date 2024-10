Dulceida está de celebración, no solo por el nacimiento de su primera hija, si no también por su 35 cumpleaños. Hace unos días, la influencer y su mujer Alba Paul, daban la bienvenida a su primera hija, Aria. Ahora, tan solo una semana después, Aida celebra su cumpleaños, el primero de esta nueva etapa como madre, y su amiga, Anabel Pantoja, no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitarle con unas cariñosas palabras.