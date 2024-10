Jessica Bueno rompe su silencio tras ser señalada por el episodio en el ginecólogo que narró Isa Pantoja

"Te tenemos que preguntar por la entrevista de Isa Pantoja, no sé si la has podido ver...", comenzaba diciéndole la periodista, ante lo que la novia de Luitingo se reía y comentaba: "Yo la verdad es que ni pincho ni corto. Eso son cosas familiares y yo no voy a decir nada al respecto porque es algo en lo que yo no tengo nada que ver, hace trece años que yo no estoy en esa familia, nunca he hablado nada de la familia paterna de mi hijo ni del padre de mi hijo, así que no lo voy a hacer ahora".