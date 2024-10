Raquel Salazar se sincera acerca de su relación con la familia de Coral, la novia de su hijo Carlitos

La madre de Noemí Salazar no ha tenido problema en resolver también esta cuestión a través de sus stories, donde ha dicho: "Yo me llevo bien, pero de todas maneras solo los he visto tres veces. ¿Nos conocíamos de antes? Sí, pero no. Habíamos coincidido en cumpleaños de mi nieta o en bodas, pero yo nunca había hablado antes con ella". Estos encuentros familiares se han dado, como la diseñadora menciona, principalmente en las fiestas de cumpleaños de Mimi, la hija de diez años que tiene la exconcursante de 'GH VIP' con el percusionista Antón Suárez.