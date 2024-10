Tras ser atendido por los sanitarios y después de recibir el alta hospitalaria, Borja González ha explicado cómo se encuentra tras este terrible susto. "He tenido un accidente, le he dado a una chica por detrás con el coche. Me ha saltado el airbag... Además, iba con Luca. He salido volando del coche para ver si estaba bien y, nada, él ni se ha enterado. Yo sí que me he hecho un esguince y una abrasión", ha comentado el guardia civil mostrando sus dos manos vendadas.