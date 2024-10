Danna Ponce se sincera acerca de sus relaciones en una carta dirigida a ella misma: "Mereces que te quieran"

Tras mostrar las dos realidades distintas, la creadora de contenido ha escrito unas palabras con las que ha dejado claro que el paso de los años y de las situaciones le han hecho madurar a nivel sentimental y aprender a valorarse lo suficiente: “Me ha costado tiempo pero he aprendido a abrazar a esa chica que suplicaba amor, que pedía por favor que no se fueran de su lado y que salía corriendo desesperada en mitad de la noche”, ha comenzado escribiendo.