Isa Pantoja desvela lo que hace "todas las tardes" con su marido, Asraf Beno, y su hijo, Alberto Isla

Durante la entrevista, la exconcursante de 'Supervivientes' confesó haberse sentido sola en muchas ocasiones y explicó que consideraba que su madre no había estado a la altura. Isa Pantoja no solo habló de su madre, también contó cómo su hermano, que fue cómplice de su madre en muchas de las veces que la cantante no estuvo al lado de su hija.