Jessica Bueno, criticada por su campaña para la Federación Española de Cáncer de Mama: "Me quieren ridiculizar"

Lejos de hacer oídos sordos, la exmujer de Jota Peleteiro ha compartido el reels en cuestión en sus stories y ha respondido a los ataques mostrándose muy clara: "Intentan ridiculizarme dando a entender que me confundo cuando no es así. Todo lo que digo es la información que quieren comunicar. No me confundo en ninguna palabra. Me gusta hacer las cosas bien. En cuanto a calidad de edición de vídeos, no soy la mejor, pero la información, creedme, me gusta comunicarla bien para que todo el mundo quede contento con mi trabajo. Tanto la marca, como vosotros".