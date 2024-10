Luitingo se compara con Ilia Topuria tras su victoria en la UFC: "He luchado día a día por ser lo máximo"

"Es justamente lo que me ha pasado y me pasa a mí. Solo mi gente más cercana lo sabe, pero he pasado y paso las fatigas más grandes del mundo", asegura el trianero. "Todo me lo he gestionado solo en mi vida artística y he tenido muchísima mala suerte, pero muy mala suerte. La mayoría de la gente que se me ha acercado lo han hecho por puro interés y si hablamos de managers o repres, discográfficas y gente de este mundo puedo estar hasta 2034", añade.