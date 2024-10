La mujer y el hijo de Arturo Requejo, a punto de morir por la DANA de Letur: "El agua cedió y pudimos escapar"

"He perdido vecinos, he perdido amigos, he perdido clientes, he perdido mi negocio y no sé por cuánto tiempo", explica enfadado e indignado tras el paso de "la peor tormenta" que recuerda. "Jamás he visto algo así", señala mientras asegura que durante "horas y horas" no paró de llover y que hubo "relámpagos cada dos segundos, o menos".