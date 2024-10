Laura Matamoros habla de la evolución de su enfermedad y comparte su último diagnóstico: "Me da miedo quedarme ciega"

"No me reviso por miedo a los resultados. Tengo que reconocer que me dan miedo los resultados de los médicos, sobre todo sabiendo cuál es mi diagnóstico principal. Los que me seguís desde hace muchos años ya sabéis que tengo un glaucoma en el ojo derecho de tensión baja. Para quien no sepa lo que es, es pérdida de visión del nervio, porque se va oprimiendo y va dejando sin visión al ojo", ha dicho a sus seguidores a través de las redes.