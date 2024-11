"Lo siento por no aparecer por aquí. Ha sido, sin duda, lo más doloroso que he vivido nunca. Nervios, dolor, ansiedad, impotencia, tristeza. Son tantos los sentimientos que tengo que no puedo describirlo. Todo esto es horrible y no hay palabras para tanto dolor", se ha desahogado la que fuera 'youtuber' al principio de su carrera como creadora de contenido.