En su mensaje les ha explicado que hay dos razones y que no es únicamente por la tristeza que le ha generado la situación de Valencia a causa de los devastadores efectos de la DANA, sino porque ella no está atravesando un buen momento anímico: "No me encuentro en un buen momento emocionalmente hablando y me cuesta estar presente por aquí, pero es necesario trabajar y esto es uno de mis medios de trabajo. No puedo desaparecer. En fin...".