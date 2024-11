Marina García ha contado desde el principio que es muy sensible y que tanto ella como su novio Jesús Sánchez no han querido quedarse quietosante la catástrofe de Valencia y ayudar en la medida de lo posible. Para ello, ambos no solo han recogido comida y productos necesarios, sino que se han desplazado también a las localidades afectadas para repartirlo y trabajar en las labores de limpieza de sus calles.