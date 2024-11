Naomi Asensi celebra una fiesta por el cumpleaños de su perro, Stitch: "Lo parí, quien diga lo contrario miente"

Además, la influencer ha explicado que durante el festejo no han estado ellos dos solos sino que también han contado con la presencia de dos invitados de lujo, el creador de contenido Jorge Cyrus y el colaborador de ‘Gran Hermano’ Albert Infante, quienes no han dudado en entonar la canción de ‘Cumpleaños feliz’ aunque con la letra reversionada al idioma perruno: “Pero lo peor ya no es que yo esté delulu, es que encima mis amigos me sigan la corriente”, ha escrito entre emoticonos de risa.