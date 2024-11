Isa Pantoja aclara si quiere acercarse a su madre, Isabel Pantoja, a raíz de su embarazo

Hace un mes Isa Pantoja decidió romper públicamente con su madre, Isabel Pantoja, con una demoledora entrevista en '¡De viernes!' en la que confesó que se sentía abandonada y que le había resultado muy doloroso verse en el hospital por una apendicitis y no recibir ni siquiera un mensaje suyo. Fue tras salir de ese ingreso hospitalario cuando la exconcursante de 'GH VIP' intentó quedarse embarazada y lo consiguió a la primera: ¡está embarazada y va a ser madre junto a Asraf Beno!

La exconcursante de 'Supervivientes' ha dado la noticia en la revista 'Lecturas', donde ha aclarado que no se ha quedado embarazada para mitigar la pena por el fin de la relación con su madre y, de paso, ha querido puntualizar que tampoco tuvo a Albertito, su hijo en común con Alberto Isla, hace once años para salir de Cantora como se dijo en aquel momento: "Isa Pi no se dedica a tener bebés cuando quiere salir de algún sitio".

"Esto ha sido como un flotador, un salvavidas, pero no buscado. No dices: 'Voy a tener un hijo para que se aun salvavidas', de repente viene", ha reiterado la prima de Anabel Pantoja, que para fortalecer su argumento ha contado que, aunque fue tras su operación cuando intentó y consiguió quedarse embarazada, había decidido dejar su método anticonceptivo hacía un año: "Dicen que si llevas mucho tiempo tomándolos luego cuesta un poco más, pensaba que tardaría en quedarme embarazada porque mi cuerpo no iba a ser igual".

No obstante, como ella misma dice bromeando y versionando la ya mítica frase de Ortega Cano, su "útero es de fuerza" y ya está embarazada de nueve semanas. En la entrevista ha reconocido que le da pena pensar que este bebé no podrá conocer a su familia, como sí pudo su hijo mayor. Ha sido entonces cuando la periodista Karmele Izaguirre le ha preguntado si la situación con su madre podría cambiar a raíz de este embarazo.