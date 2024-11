Marta Riumbau muestra su tripa posparto una semana después de dar a luz: "Sigo alucinando"

Julieta nació el pasado 4 de noviembre tras un parto inducido que duró 24 horas. Desde entonces, Marta Riumbau se enfocado en cuidarla y les ha confesado a sus seguidores que ha tomado la decisión de que duerman "piel con piel", en la misma cama : "Duerme conmigo, ni cuna colecho, ni nido, piel con piel, problema de la Marta del futuro (antes que alguien me diga algo), puede dormir hasta que se independice si quiere y nadie me baja de ahí". Y que aprovecha que duerme muy bien para, vigilándola siempre con una cámara que emite a tiempo real en su móvil, desayunar con tranquilidad y ducharse para empezar el día.

No obstante, pese a haberse mostrado muy contenta con su recuperación física, se ha sincerado sobre cómo se siente en general, sin ocultar la parte que le está resultando más complicada: "En cuanto a la recuperación, la parte física muy bien, la interna no tanto, cada cuerpo es un mundo y los tiempos no son los mismos para todas pero todo merece la pena". Unas últimas palabras con las que reivindica su felicidad por haber tomado la decisión de ser madre y cumplir su sueño.