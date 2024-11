Asraf Beno enseña a Alberto Isla, el hijo de Isa Pantoja, a escribir en árabe

"No me doy ningún capricho y lo sabéis porque me seguís. Mi único capricho es el colegio de mi hijo. Lo mejor que le voy a dejar en vida es su educación", decía hace unos años tras confesar que su hijo iba a natación, que recibía clases de violonchelo y que también estaba aprendiendo chino. Por si fuera poco, Albert también ha mostrado su destreza con la pintura y sus obras decoran desde hace tiempo las paredes de su casa.