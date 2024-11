Naomi Asensi estalla tras las críticas recibidas por su aspecto físico: "Pesaba doce kilos menos"

Este sábado, Naomi subía una imagen a su cuenta de Instagram capturada durante su cena en Gran Café Shangai. Aunque se trataba de una instantánea con la que la influencer inmortalizaba emocionada un reencuentro, ha recibido algunas críticas por su aspecto físico que ahora ha sacado a la luz: “¿Pero qué te has hecho en la cara? Lo siento pero antes mucho mejor. De verdad que os pasáis con los retoques estéticos , no pareces ni tú”, rezaba uno de los comentarios a los que ha tenido que hacer frente y que afirmaban que estaría irreconocible tras una supuesta intervención según el usuario.

Lejos de quedarse callada, Asensi no ha dudado en contestar al mensaje: “Qué pesadilla, oye. Tengo un montón de mensajes así, sinceramente same vibes de cuando Ester Expósito hace poco fue a la revuelta y todo el mundo afirmado que se había tocado la cara y solo era que había engordado un par de kilos. ¿Cuándo va a parar esto? ”, ha explicado.

Tras ello, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones 6' ha incluido en sus historias temporales un vídeo de cuando “pesaba doce kilos menos que ahora”: “Decir también que ahí nadie se preocupaba por mi salud, cuando pesar 52 kilos midiendo 1,77 no creo yo que fuera muy saludable . Ya por último deciros que estoy más feliz que nunca, no como en esa época”, ha sentenciado.

Además de hacer referencia a las críticas que recibió la actriz, Naomi también ha compartido el discurso que Expósito pronunció en los premios Harpeers Bazar: “El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona. Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando", expresó la intérprete con dureza.