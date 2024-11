Miriam Saavedra, sobre las especulaciones que hubo de noviazgo con Froilán: "No es mi tipo"

"Lo conocía, pero no era mi novio. Yo estaba con una pareja, recién empezando la relación, y me la malogró", se ha sincero Miriam, destapando así que le molestó tanto que se dijera eso porque hizo que su por aquel entonces novio rompiera con ella : "A esa otra persona no le pareció bien, me dijo que no tenía sentido y yo le entendí".

También ha querido dejar claro que el hijo de la Infanta Elena no intentó nada con ella y que tampoco hubiera querido que no hiciera: "La verdad es que él no es mi tipo; es un niño un poco desorientado pero me cae bien y no sé por qué me involucraron en eso".