"La gente es muy morbosa, yo os juro por Dios que no pasa nada y yo no juro a Dios en balde, ¿eh? Lo que pasa es que la gente está deseando que nos vaya la vida mal. No sé qué afán tenéis, de verdad, si yo no me meto con nadie", ha comentado la diseñadora, que ha aclarado que su hijo sigue siendo novio de Coral: "Sigue 'pedido', no se ha dejado".