Arantxa de Benito le da un consejo a Isabel Pantoja sobre el embarazo de Isa Pantoja: "No se lo puede perder"

Disfrutando de esta particular travesía vital en la que están aprendiendo mucho de sí misma, la exmujer de Guti tiene claro el papel que está desempeñando con el hijo de Zayra Gutiérrez, su primer nieto. "Es lo más bonito que he vivido en mi vida. Lo estoy disfrutando muchísimo y me está enseñando cosas que con mis hijos no pude aprender porque con ellos era preocupación y ocupación 24/7. Ahora me toca otra parte de la vida", ha confesado.