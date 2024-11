Amor Romeira cuenta la información que tiene del conflicto entre Isabel Pantoja y el novio de Anabel

Amor ha seguido atentamente lo que ha se ha dicho en televisión y ha comentado que no cree que tía y sobrina estén distanciadas: "No te puedo decir que se sigan llevando bien, lo que me consta es que no hay nada malo". Pero la exconcursante de 'Gran Hermano' ha ido un paso más allá y ha asegurado que no le consta que exista tal conflicto entre Isabel Pantoja y David Rodríguez: "Lo que yo sé y lo que yo he vivido no hay disputa, no le veo sentido".