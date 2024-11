Asraf Beno aclara por qué se realiza el tratamiento IPL: "Es para que no tenga ese problema"

"He venido a realizármelo porque cada vez que me rasuro la barba me salen muchísimos granitos y es para que se me debilite el cabello y no tenga ese problema", ha explicado el que fuera amigo de Adara Molinero, que ha compartido así su buena experiencia con el láser de luz pulsada intensa, que es un tipo de láser que se utiliza para eliminar vello de zonas próximas a la cara, como en este caso.