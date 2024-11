El artista ha tenido unas extrañas palabras para esta cuestión, pero ha reaccionado contundente ante el tema. "No, porfi no me deis la muerte", ha sido la curiosa forma en la que ha contestado a los periodistas y ha zanjado toda posible respuesta. El ganador de 'Supervivientes' y exconcursante de 'GH VIP' siempre ha tratado de evitar que se le vuelve a posicionar o relacionar con la que en su día fue su novia.