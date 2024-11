María del Monte habla de su encuentro con Isa Pantoja tras su última entrevista

Aunque la colaboradora de 'Vamos a Ver' no cree que ya puedan recuperar el tiempo perdido, sí está muy agradecida de haber podido recuperar ese vínculo que siempre había existido entre ellas . Ahora, la cantante de sevillanas ha dado declaraciones para los micrófonos de 'Europa Press' y, aunque prefiere mantenerse al margen y no opinar sobre el testimonio de Isa Pi en '¡De Viernes!' , sí ha hablado sobre su esperado encuentro .

Lo que María del Monte no quiere es que "la bola" se siga haciendo más grande aún. "No voy a decir nada más. Entiendo vuestro trabajo, pero no va conmigo. Lo que tuve que decir, lo dije en su momento y no digo nada más", ha expresado la también presentadora de radio y televisión.