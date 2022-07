El desgarrador momento en el que Jennifer Lara se ve obligada a entregar a su hija a la policía

Pero ella allí no tenía nada y se vio obligada a marcharse a Alicante para rehacer su vida y sacar adelante a su hija. Allí encontró trabajo y estabilidad. Sin embargo, el mazazo vino cuando su expareja comenzó a reclamar la custodia completa de su hija . Tras varios juicios y declaraciones, la ley le ha escuchado a él. Ella había firmado aquel convenio regulador que ahora estaba 'incumpliendo', nos explicaba en su última entrevista.

A pesar de que el padre de la criatura no ha tenido contacto con ella en los últimos 15 meses , la jueza del caso dictaba que la extronista de 'MyHyV' tenía que entregar a su hija de manera inmediata . Y, en caso de oposición, acudiría la policía . Esto ocurrió ayer. Los cuerpos del Estado se presentaron en el domicilio de la influencer para recoger a su hija y entregársela al padre, sin ese periodo de adaptación por el que la madre había estado luchando judicialmente estos últimos días.

Entre gritos y balbuceando frases como "no quiero...papá", a la joven no le quedó otra que entregar a su pequeña en brazos de su expareja. Pero, sin duda, el momento más terrible llegó cuando la influencer vio cómo metían a la pequeña al coche. Desplomada en el suelo y chillando, Jennifer Lara tuvo que decir adiós a su hija, a la que no podrá ver "por lo menos en un mes", explicaba en redes sociales.