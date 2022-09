Susana Molina anuncia un nuevo proyecto profesional junto a su novio, Guille Valle: "Me hace muy feliz"

Susana Molina ha anunciado que se ha embarcado en un nuevo proyecto profesional junto a su novio , el veterinario Guille Valle . Esta no es la primera vez que la ganadora de 'Gran Hermano 14' se asocia con su chico para crear y lanzar juntos un proyecto, ya que ambos fundaron Viveapp, una aplicación móvil que facilita las colaboraciones entre influencers y marcas. Parece que les ha gustado la experiencia de trabajar en pareja, porque han explicado que tienen algo entre manos de nuevo.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una imagen en sus historias de Instagram en la que se puede ver a su novio delante del ordenador, en actitud de concentración absoluta, y con una taza al lado que está decorada con una fotografía de la pareja. "Creo que a mi socio le gusto (segunda parte)", ha bromeado la murciana junto a esta instantánea, en la que ha anunciado que ha vuelto a asociarse con Guille Valle para lanzar un proyecto del que no ha ofrecido detalles .

"Además de Viveapp, este año tenemos otro proyecto. No os hablo mucho de estas cosas porque al final es al margen de mis redes, pero me hace muy feliz porque trabajo con los mejores", ha comentado la influencer, que ha prometido a su millón de seguidores que les dará más detalles acerca de las novedades cuando el proyecto "esté más avanzado"; algo que no debe sorprender a sus 'followers' porque presentó Viveapp en un evento multitudinario celebrado en Madrid y rodeada de otras influencers, como Anabel Pantoja, Nagore Robles, Lara Tronti, Rocío Flores o Violeta Mangriñán.