Ivana Icardi vive por y para su hija. Giorgia cambió por completo la vida de la exconcursante de 'Supervivientes', quien no ha dejado de luchar por su pequeña desde que llegara al mundo hace 13 meses. Desde entonces, la ex de Hugo Sierra no se ha "despegado" prácticamente de la niña y, ahora, se ha visto obligada a hacerlo por primera vez por motivos que no ha dudado en explicar.