" Es mi cuerpo y así se ha comportado por sí solo . Siento si esto hiere alguna sensibilidad, probablemente si no me hubiese recuperado tan bien y mi realidad fuese otra sería más aplaudida y menos criticada", dice en parte a modo de crítica. "Pero ¿qué es lo normal y quién lo dice? ", reflexiona.

"La semana que viene me haré la valoración de suelo pélvico para ver si estoy lista para volver a entrenar. Si me dan el Ok volveré a mi rutina de deporte y alimentación saludable. Empezaré mi reto postparto para lograr mi mejor versión física. Me gusta mucho cuidarme, verme bien y llevar un estilo de vida saludable. Estoy deseando empezar"