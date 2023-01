Liz Emiliano comparte su diagnóstico tras su caída en la calle: "La doctora se ha sorprendido"

La colaboradora de televisión ha explicado que su traumatóloga se ha quedado "sorprendida" al ver la radiografía y examinar su rodilla, pues ha visto que su recuperación está siendo "muy rápida" y le ha anunciado que la semana que viene le podrán quitar la férula: "La doctora me ha dicho: 'Tienes el hueso un 70% unido. Vamos a empezar ya con la rehabilitación y a ponerte una rodillera. Por cierto, viendo la primera radiografía no entendí por qué no te operaron'".