Críticas a Violeta Mangriñán por defender a su amigo Vinicius tras los insultos racistas en Valencia

Pero, si algo está claro, es que el racismo es algo que no se puede tolerar. Y así lo están defendiendo desde sus redes sociales numerosos rostros del deporte, pero también de otros ámbitos. Es el caso de Violeta Mangriñán, que no ha podido evitar salir en defensa de su amigo Vinicius, que no es la primera vez que se enfrenta a una situación como esta en la que se le ataca por su país de origen y por el color de su piel.