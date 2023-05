Aunque no se muestran zonas del interior de ninguna de las viviendas, sí que se especifica que las habitaciones cuentan con calefacción individual y con armarios empotrados. Toda una joya de la que ahora se quiere desprender Jota Peleteiro, que ha iniciado una nueva relación - y parece que etapa vital con cambios profundos como el cambio de residencia - junto a Miriam Cruz, mientras que su ex, Jessica Bueno, ya no esconde su relación con Pablo Marqués 'El Divildos', pero no tiene intención de abandonar el País Vasco porque allí, declara, es "feliz".