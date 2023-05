Nico Craiu se ha sincerado en 'Mi momento' de mtmad acerca de la dolorosa ruptura con su exnovia, pero también ha aprovechado su capítulo para destapar que Elena Adsuara intentó ligar con él en una discoteca , pero que él no estaba interesado en conocerla. "No es mi estilo", ha alegado el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acerca de por qué no quiso tener nada con la valenciana.

"Yo no sé si yo le gustaba, puedo ser que sea porque se enteró de que yo había ido a 'La isla de las tentaciones', pero me estaba tirando la caña todo el rato y encima estaba Gal·la a mí lado, que ya no estábamos juntos, pero sí que había quedado con ella para ir a esta discoteca", ha explicado Nico, añadiendo también que le contó esta información al por aquel entonces novio de Elena: "Ella me habló y yo le pasé la captura a David, al que ya le habían dicho que nosotros estábamos tonteando".