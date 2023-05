Laura Casabela cuenta entre lágrimas la dura reacción de su hijo a su embarazo: "No quería un hermano"

Laura Casabela se ha abierto en canal en el último capítulo de su canal de mtmad 'Cuando nadie me ve' . La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha contado entre lágrimas la mala reacción de su hijo Adam sobre su embarazo , al saber que el bebé que espera su madre será una niña. A Laura le ha afectado tremendamente las palabras de su hijo y por ello ha querido desahogarse con sus seguidores. También, ha compartido otros episodios difíciles de su vida como el divorcio de sus padres durante su infancia.

"Mi hijo se tomó muy mal la idea de tener un hermano. Se llevó media hora llorando" , cuenta Laura Casabela. La noticia del embarazo no le hizo de primeras especial ilusión a su hijo Adam. El pequeño quería seguir siendo hijo único y cuando se enteró de la noticia solo le motivaba la idea de que el bebé fuera un niño. Pero al saber que finalmente tendrá una hermanita , que se llamará Sienna , su reacción ha sido peor de lo que Laura se esperaba y le ha afectado mucho emocionalmente ver a su hijo así.

Pero, cada vez que la exparticipante de 'MyHyV' recuerda la reacción de su hijo no puede evitar sentirse mal y romper a llorar. "Me da pena que piense que él no puede estar con su papá y su mamá a la vez, y su hermanita sí", confesaba Laura devastada por la situación. Y es que la exnovia de Mario González también ha recordado algunos de los momentos más difíciles de su vida como el divorcio de sus padres cuando era una niña, el trágico accidente de su padre o la enfermedad por la que pasó su madre.