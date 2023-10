Laura Casabela da a luz a Sienna, su hija en común con Cristian Llorca: "Ha sido perfecto"

Después de ocho años y de un intenso embarazo, Laura Casabela vuelve a ser mamá y no ha dudado en compartir con sus seguidores este dulce momento. La influencer ha ido narrando sus nueve meses de gestación, los instantes previos al parto y ahora también la imagen más esperada y emotiva con la que ha presentado al mundo a su pequeña Sienna, su hija en común con Cristian Llorca.

Aunque a Laura Casabela esta experiencia no le pilla de nuevas porque ya afrontó un primer embarazo hace ocho años y fruto de él nació su gran amor, su hijo Adam , la alicantina ha vivido la llegada de su segunda hija con nervios y ha pasado por algunas complicaciones y sustos que le han tenido en alerta hasta el último momento.

En concreto, en la recta final, Laura Casabela terminaba ingresada en el hospital tras contagiarse por primera vez de covid y estar en un estado muy avanzado. A la influencer le saltaban todas las alarmas al experimentar unas fiebres muy altas y pensar que todo esto podía afectar a su bebé al que estaba a punto de dar a luz. Afortunadamente, este episodio quedaba en un susto, pero no ha sido el único que ha sufrido la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

La exnovia de Mario González también ha desarrollado durante su segundo embarazo un síndrome que le ha hecho estar ausente en distintos momentos de sus redes sociales y al que ella misma ha puesto el nombre del síndrome del niño . Una conducta que no le ha dejado descansar todo lo que querría, dado que Laura Casabela solo podía pensar en dejar todo perfecto, reacondicionar la casa y amueblarla para la llegada de su pequeña Sienna.

Un síndrome que le ha llevado a mantener no solo un orden estricto y que le ha tenido a mil por hora por su necesidad de tenerlo todo controlado , eso le ha hecho adelantarse a los acontecimientos y ahora puede solo disfrutar de contemplar y tener en brazos a su pequeña.

La exparticipante de 'LIDLT' dejaba claras sus ideas y abordaba el tema de lo que tiene previsto hacer con la placenta o también su decisión de no dar el pecho a su segunda hija. "Espero que se me respete", apelaba acerca de algo que ha meditado mucho y para lo que no quería que, de ningún modo, se le cuestionase.