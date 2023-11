Muchas seguidoras de Verdeliss le han recriminado que ha sido ella la única responsable de generar la polémica y conversación en las redes. "Si no querías contarlo pues no haberlo contado. Porque ahora nos has dejado preocupadas. No entiendo esta nueva moda de contar sin contar", han manifestado a lo que otros han dicho que es simplemente "crear expectación".