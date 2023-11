La joven actriz de 'LQSA' ha contado un episodio clave por el que no se hace fotos de noche en discotecas

Carlota Boza ha recibido críticas a partir de su explicación y ha abierto un debate en las redes

Carlota Boza ha concedido una entrevista para el podcast 'Animales Humanos' y sus respuestas no han dejado a nadie indiferente. La joven actriz que conocimos en 'La que se avecina' ha explicado un episodio que vivió en una discoteca y que es el motivo por el que ella no se hace fotos de noche con sus fans. Lo que le pasó ha sido muy comentado en redes donde las críticas no han tardado en llegar.

No es la primera vez que Carlota Boza reflexiona sobre la fama que tiene desde que debutara en la serie de Telecinco siendo tan solo una niña. La intérprete contó en exclusiva para Outdoor que el ser conocida por los jóvenes le había impedido asistir a un sitio tan normal como la cafetería de la universidad y otros aspectos de su vida que se han visto condicionados.

Ahora, la hija mayor de Maite y Amador en 'LQSA', ha revelado por qué no se hace fotos de noche con sus fans y su historia ha traído cola en las redes. Carlota Boza ha contado que a una discoteca de normal no puede asistir porque no la dejan respirar. "Te ponen el 'Mandanga Style a los cinco minutos. Te rodea todo el mundo y te canta a tu alrededor y tú tienes que sonreír", ha confesado sobre lo que más le pesa de la fama.

Sin embargo, lo que tiene claro la joven intérprete es que ella por la noche no se hace fotos porque ha vivido algún que otro episodio desagradable que ha detallado en el mencionado podcast. La joven actriz ha explicado que no es la primera vez que le piden posar junto a ella para hacerse una instantánea y le han tratado de robar un beso en la boca.

"Tengo buenos reflejos porque me lo han intentado hacer un millón de veces y lo aparto de una", ha relatado dejando claro que con este episodio "se cargaron la confianza" y por eso no posa ni en discotecas ni de noche. "Si me hacen noticia sin tener foto que demuestre nada, imagínate una foto con un desconocido en una discoteca", ha especificado de su motivo de peso.

El testimonio de Carlota Boza abre un debate en las redes

Lo que no se esperaba Carlota Boza es que tras esta confesión, las redes iban a estallar en su contra. La joven ha recibido comentarios diciendo que tal vez se le ha subido la fama a la cabeza o si "se piensa que es Lady Gaga". Sobre esto último, los seguidores han sido especialmente incisivos:

"¿Quién es usted, señora?", "no eres Penélope Cruz", ha sido el argumento que han utilizado unos frente a los que han aplaudido lo "bien amueblada que tiene la cabeza esta joven". La otra opinión generalizada es el mensaje que ha querido trasladar Carlota Boza de que hay que respetar siempre a la otra persona y que se está valorando muy positivamente.