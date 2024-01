Laura Matamoros estalla tras recibir una oleada de críticas por el tiempo libre que tiene: "Privilegiada"

Laura Matamoros se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Marbella. Allí, la influencer aprovecha su tiempo libre para ir al gimnasio, tomar el sol, descansar o salir a comer o a cenar con amigos. La hija de Kiko Matamoros no ha dudado en presumir de ello; algo por lo que ha acabado recibiendo una auténtica oleada de críticas tras la que ha acabado estallando.

La ganadora de ‘GH VIP’, que se ha marchado a la Costa del Sol sin sus hijos Matías y Benjamín, ama hacer deporte. En los últimos meses ha experimentado una brutal transformación física por la cual también ha sido duramente criticada . Para conseguirlo, ha necesitado invertir buena parte de su tiempo en el gimnasio ; algo que para muchos de sus seguidores sería imposible si no fuera por los privilegios de los que goza y presume.

Tras estas palabras, las redes han acabado convirtiéndose en un auténtico polvorín. Rápidamente, los internautas se han lanzado a comentar el post de la influencer, que creen que si Laura no fuera hija del excolaborador de Sálvame y de la hermana de Mar Flores, otro gallo cantaría.

View this post on Instagram

“Se llama que alguien te cuide a los niños las horas necesarias para cuidarte, hay madres que no tenemos la red de apoyo que tienes tú ”, publica otro.

La influencer, que independientemente de su apellido y estatus de cuna ha conseguido revalorizar su propia marca participando en realities como ‘GH VIP’ o ‘Supervivientes’ o trabajando como colaboradora en ‘Vamos a ver’, no ha podido evitar estallar ante el revuelo que han generado sus palabras.

“Qué pesadas sois con el tiempo. Que cada uno se organiza con sus horarios y su vida. Yo hago el esfuerzo de levantarme a las 6 am para empezar mi día a entrenar a las 7 am muchos días y poder tener vida con mis hijos y compaginar con mi trabajo”, ha respondido enfadada.

“Las que hablan del tiempo es porque no quieren. El día tiene muchas horas, pero las personas ponen muchas excusas para todo. Me tenéis frita con el tiempo y el dinero…. ¿La gente que tiene poco tiempo y dinero no hace ejercicio? Es la voluntad de cada uno. Punto".